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Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 500 тысяч гектаров

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Специалисты тушат лесные пожары в 13 районах Якутии на площади более 500 тысяч гектаров, сообщила во вторник пресс-служба Минэкологии республики.

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"На территории республики ведутся работы по тушению 74 лесных пожаров на площади 503 588,5 га на территории 13 районов и ООПТ (особо охраняемых природных территорий - ИФ)", - говорится в сообщении.

За сутки специалисты потушили 13 пожаров на площади почти 7,9 тыс. гектаров.

С огнем в лесах борются более 2 тысяч человек, задействовано 309 единиц техники.

Власти региона отмечают, что пожароопасную обстановку в регионе во многом осложнила небывалая жара.

"В этом году впервые за 150 лет наблюдений в центральных районах Якутии установилась аномально жаркая и сухая погода с отсутствием осадков, которая явилась причиной возникновения большого количества лесных пожаров в регионе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн гектаров. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.

Якутия

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