В России объем операций без согласия клиента вырос на 57%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года в России общий объем операций без согласия клиента вырос в годовом измерении на 57%, до 2,9 млрд рублей, их количество увеличилось на 40%, до 237 тысяч, следует из отчета Банка России.

Доля социальной инженерии в январе-марте 2021 года по всем операциям без согласия клиента снизилась до 56,2% по сравнению с 64% годом ранее.

Доля возвращенных банками средств снизилась до 7,3% против 11,3% в первом квартале прошлого года.

Рост объема и количества несанкционированных операций в ЦБ связали с активным переходом граждан на дистанционный формат потребления продуктов и услуг, в том числе финансовых.

Кроме того, статистика I квартала включает операции без согласия клиентов финансовых организаций, совершенные в декабре 2020 года, но по которым в связи с новогодними праздниками клиенты обратились только в январе 2021 года. Таким образом, это последствие традиционного сезонного предновогоднего пика активности злоумышленников, говорится в сообщении регулятора.