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ВТБ спас от хищения деньги 45 тысяч клиентов за полгода

По оценке банка, в 90% случаев мошенники используют социальную инженерию

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2021 года ВТБ предотвратил хищение средств 45 тысяч клиентов на 7,5 млрд рублей, что по объему в полтора раза превышает показатель за аналогичный период 2020 года, сообщил журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, банк отразил за этот период полмиллиона покушений мошенников на деньги его розничных клиентов.

Попытки мошенничества в "ВТБ-онлайн" во II квартале выросли более чем вдвое по отношению к I кварталу. ВТБ во II квартале предотвратил в онлайн-банке хищение средств клиентов на сумму свыше 4,4 млрд рублей.

Банк в I полугодии заблокировал 5,5 тысячи фишинговых ресурсов, маскировавшихся под его бренд.

Печатников отметил, что 90% атак приходятся на социальную инженерию. "Это не те традиционные формы мошенничества, с которыми мы ранее сталкивались: компрометация карты или похищение информации о ней в торговых точках, скимминг, когда разного рода устройства размещали на банкоматах, чтобы узнать платежные данные карты. Объем этих мошеннических действий составляет всего 10%, остальные 90% - атаки с помощью социальной инженерии и фишинговые сайты", - заявил зампред.

Он подчеркнул, что, к сожалению, в ряде случаев клиенты сами добровольно отдают злоумышленникам свои средства, раскрывая личную информацию. "С этим трудно, но обязательно нужно работать, и мы продолжим внедрять новые способы предотвращения мошеннических атак. Наша цель - отражать их практически на 100%", - добавил Печатников.

ВТБ Анатолий Печатников

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