Сотрудник колонии-поселения в Калмыкии осужден условно за избиение заключенных

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Суд признал виновным сотрудника колонии-поселения № 3 в Калмыкии, избившего двух заключенных за отказ убирать в его кабинете, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Инцидент произошел 7 марта 2019 года. Начальник отряда группы по воспитательной работе с осужденными колонии-поселения №3 нанес заключенному многочисленные удары после отказа убирать его кабинет, говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот же день он вызвал к себе другого осужденного и также избил его после аналогичного отказа.

Суд признал сотрудника колонии виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), и назначил ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Ему запрещено занимать определенные должности на срок 1,5 года, а также он лишен звания майор внутренней службы.

Приговор в законную силу не вступил.