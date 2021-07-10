Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:13Заразились
на 10.07В России 5 758 300+25 082В мире 186 060 062+502 675

Из-за пожаров в Челябинской области 18 человек обратились за медпомощью

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - За медицинской помощью в Челябинской области из-за лесных пожаров обратились 18 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Характер обращений: ухудшение общего самочувствия, давление, стресс, воспаление глаз, в том числе в связи с задымлениями", - говорится сообщении.

В пунктах временного размещения продолжают дежурить медицинские работники. Специалисты городской больницы Карталы и скорой медицинской помощи готовы к приему пациентов. В случае необходимости будут подключены областные медицинские учреждения.

В пятницу в Челябинской области из-за лесного пожара были эвакуированы жители двух населенных пунктов: поселка Запасное Карталинского района и Джабык.

По данным на утро субботы общая площадь пожаров в трех районах Челябинской области увеличилась втрое, до 14 тыс. га, огнем было уничтожено 71 строение.

Челябинская область

Новости по теме

Новости

В России смертность от COVID за сутки достигла максимальных 752 случаев

В России смертность от COVID за сутки достигла максимальных 752 случаев

Вакцина "КовиВак" снова появилась в Москве

Площадь лесных пожаров в Челябинской области увеличилась за ночь втрое

Площадь лесных пожаров в Челябинской области увеличилась за ночь втрое

Кремль представил свой пресс-релиз о беседе Путина и Байдена

Что произошло за день: пятница, 9 июля

Байден призвал Путина обуздать российских хакеров-вымогателей

Начальник подмосковного отдела МВД арестован за подготовку убийства

Смертность в РФ в июне выросла на 13,9% к прошлому году

"Яндекс" выйдет из сделки по покупке KupiVIP

В Думе скептически отнеслись к обещаниям талибов не угрожать соседним странам

В Думе скептически отнеслись к обещаниям талибов не угрожать соседним странам
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');