Из-за пожаров в Челябинской области 18 человек обратились за медпомощью

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - За медицинской помощью в Челябинской области из-за лесных пожаров обратились 18 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Характер обращений: ухудшение общего самочувствия, давление, стресс, воспаление глаз, в том числе в связи с задымлениями", - говорится сообщении.

В пунктах временного размещения продолжают дежурить медицинские работники. Специалисты городской больницы Карталы и скорой медицинской помощи готовы к приему пациентов. В случае необходимости будут подключены областные медицинские учреждения.

В пятницу в Челябинской области из-за лесного пожара были эвакуированы жители двух населенных пунктов: поселка Запасное Карталинского района и Джабык.

По данным на утро субботы общая площадь пожаров в трех районах Челябинской области увеличилась втрое, до 14 тыс. га, огнем было уничтожено 71 строение.