МЧС объявило о ликвидации всех природных пожаров в Челябинской области

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС ликвидировали все пожары на территории Челябинской области, сгорело около 14 тыс. гектаров леса, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Челябинской области по состоянию на 19:00 ликвидированы все природные пожары. Общая площадь пожаров в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах составляла 14 тыс. гектаров", - сказали в МЧС.

Как отмечает пресс-служба губернатора, объявленный в области режим ЧС сохраняется. Исполняются поручения губернатора по предоставлению выплат пострадавшим и оценке нанесенного ущерба.

Ситуация с лесными пожарами обострилась в Челябинской области в конце прошлой недели. Из-за сильного ветра огонь стал быстро распространяться, за ночь с пятницы на субботу площадь пожаров выросла в три раза. В зоне пожаров был найден один погибший, 18 человек обратились за медицинской помощью.