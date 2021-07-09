Бизнес-омбудсмен Титов потребовал срочно пустить в Россию иностранные вакцины

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что на российский рынок нужно срочно пустить все иностранные вакцины от COVID-19, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он сказал об этом журналистам.

Также он считает, что властям стоит пересмотреть условия выдачи QR-кодов, которые присваивают после вакцинации и которые дают допуск в учреждения общепита, и выдавать их уже после первой дозы вакцины.

"Чтобы поощрить вакцинацию, немедленный эффект для человека важен уже сейчас, а не через три недели, когда что-нибудь еще запретят или, наоборот, как многие надеются, вновь все разрешат. Эта простая мера спасет ресторанный и гостиничный бизнес, позволит избежать многодневных простоев и снижения потока клиентов. Даст возможность людям поехать в долгожданный отпуск, провести время с детьми, поправить здоровье после очень тяжелого года", - объяснил Титов.

Пор его сведениям, сейчас большинство медиков и биологов солидарны, что "для обеспечения надежной защиты популяции и выработки массового иммунитета к вирусу достаточно одного компонента вакцины, вторая доза только закрепляет результат".

Он призвал "предложить людям понятные и логичные правила, которые дадут эффект уже сейчас", чтобы победить вирус и спасти жизни.

Сейчас в России разрешено использование отечественных вакцин от коронавируса.