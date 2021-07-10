Массовые мероприятия запретили в Ростовской области

Исключение сделали для политических мероприятий с участием не более ста человек

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение об усилении в регионе противоковидных ограничений, сообщает пресс-служба губернатора в субботу.

С 12 июля приостановлено проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера в общественных местах. При этом разрешены политические мероприятия согласно федеральному закону "О выборах", однако участвовать в них могут не более ста человек.

Также в Ростовской области снова введен запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями. Исключение сделано для стадиона "Ростов-Арена", но максимальная заполняемость трибун здесь не превысит 50%.

Введены ограничения по количеству посетителей музыкальных и театральных выступлений, бассейнов, аквапарков, фитнесс-центров.

В торгово-развлекательных центрах приостанавливается работа всей развлекательной инфраструктуры за исключением аквапарков и кинотеатров. В кафе и ресторанах разрешено обслуживание не более четырех человек за одним столом, если они не близкие родственники.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу всех работников в возрасте 65 лет и старше. Всего на дистанционную работу должно быть отправлено не менее 30% от общего числа сотрудников", - уточняется в сообщении.

По данным на 10 июля, в Ростовской области с начала пандемии зарегистрировано свыше 102 тысяч случаев заражения COVID-19, выздоровели около 91,5 тыс. человек, умерли - около 4,8 тыс. человек. Суточный прирост новых случаев коронавируса в регионе составил 319, коэффициент распространения инфекции - 1,3. Полную вакцинацию от коронавируса прошли около 520,5 тыс. человек.