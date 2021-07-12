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В Совбезе заявили о попытках Запада спровоцировать экономический кризис в РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Россия должна разработать меры блокировки попыток стран Запада спровоцировать экономический кризис в стране, сообщил помощник секретаря Совбеза РФ Александр Абелин.

"Особого внимания требует разработка мер, направленных на блокирование попыток Запада спровоцировать развитие в России полномасштабного экономического кризиса, формирующего угрозы национальной безопасности. При этом необходимо придерживаться взвешенной линии при разработке ответных шагов, включая программы импортозамещения, основываясь на тщательном анализе возможных последствий реализуемых мер", - заявил журналистам Абелин.

При этом, по его словам, "ни о каком противостоянии с Западом речь не идет".

"В сложившихся геополитических условиях преодоление внутренних дисбалансов в национальной экономике является одной из первоочередных задач", - сказал Абелин.

Он отметил, что в последние годы экономика России подтвердила способность к сохранению и укреплению своего потенциала в условиях нестабильности мировой экономики и применения санкций.

"Российская экономика критически зависит от ситуации на мировых рынках сырья, в первую очередь углеводородов, импорта широкого спектра высокотехнологичной продукции. И это при том, что богатства страны не исчерпываются нефтью и газом, а российские специалисты высоко ценятся во всем мире", - сказал помощник секретаря СБ РФ.

Он сообщил, что новая стратегия нацбезопасности РФ "направлена на предупреждение и предотвращение кризисных явлений в развитии ресурсно-сырьевого, производственного, научно-технического и технологического потенциалов, финансовой системы, а также недопущение снижения качества жизни населения".

"Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что решение стоящих перед национальной экономикой задач будет осуществляться Россией при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами. Выстраивание диверсифицированных связей позволяет повысить устойчивость и динамизм развития российской экономики", - добавил Абелин.

Совбез РФ Александр Абелин

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