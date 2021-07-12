Ростовский избирком потратит 2 млн руб. на TikTok-ролики для привлечения на выборы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Молодых избирателей в Ростовской области планируют привлечь к выборам с помощью видеороликов в TikTok, на которые планируется потратить до 2,2 млн рублей.

Согласно информации на официальном портале госзакупок, блогеры в рамках этой госзакупки должны разместить короткие видеоролики в TikTok для привлечения молодых избирателей Ростовской области, "популяризации важности их участия в выборах, ответственности за свой голос".

Эти видеоролики также должны повышать правовую культуры избирателей региона, организаторов выборов, представителей политических партий и институтов гражданского общества, иных участников избирательного процесса и формировать позитивное отношение к избирательному процессу в целом.

Период размещения видео - с 1 августа по 19 сентября 2021 года. Организаторы рассчитывают, что ролики получат не менее 11 млн просмотров.