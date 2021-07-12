РФ готова к сотрудничеству с новым парламентом и правительством Молдавии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности российской стороны к сотрудничеству с новым парламентом и правительством Молдавии, которое будет сформировано по итогам прошедших выборов.

"В предвыборный период МИД России неоднократно выражал сожаление по поводу фактов внешнего вмешательства в молдавские внутриполитические процессы, которые имели место со стороны США, Европейского союза и его государств-членов", - отмечается в комментарии представителя МИД РФ.

"Российская сторона, тем не менее, с уважением относится к итогам выборов и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в молдавском обществе. Подтверждаем готовность к развитию многопланового сотрудничества с новым парламентом и правительством республики Молдова", - подчеркивается в комментарии.

Как сообщал "Интерфакс", победу на выборах в парламент Молдавии одержала партия "Действие и солидарность" (PAS), которая поддерживает проевропейского президента Молдавии Майю Санду. Согласно обнародованным в понедельник результатам, PAS получает 52,8% голосов избирателей.

Далее следует Блок коммунистов и социалистов - более 27,17% и партия "Шор" - 5,74 % голосов избирателей. Остальные партии не преодолевает порог в 5% голосов для прохождения в парламент. Всего в выборах участвовало 20 партий, два избирательных блока и один независимый кандидат.