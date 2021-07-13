ЕС высоко оценил проведение парламентских выборов в Молдавии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Европейский союз высоко оценил организацию и проведение состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборов в Молдавии, на которых одержала победу "Партия действий и солидарности", нацеленная на проевропейские реформы.

"ЕС рассчитывает теперь на сотрудничество со стабильным и сильным правительством и парламентом Молдавии в решении проблем, с которыми сталкивается страна", - заявили в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и комиссар ЕС по расширению Оливер Варгейи.

В совместном заявлении они напоминают о политике ЕС, которая ставит странам Восточного партнерства строгие условия для помощи сотрудничества, и о готовности ЕС поддержать все усилия по продвижению реформ. Итоги выборов, по мнению Борреля и Варгейи, "дали "Партии действий и солидарности" четкий и решительный мандат на осуществление грандиозной программы президента Майи Санду".

Представители ЕС отмечают выводы БДИПЧ/ОБСЕ о том, что выборы были хорошо организованы и прошли в условиях конкуренции и соблюдения основных свобод, кандидаты имели широкие возможности для агитации, а избиратели - широкий спектр альтернатив.

Тем не менее, признают они, некоторые вопросы к беспристрастности организаторов вызывают решения о количестве избирательных участков за границей и для избирателей в Приднестровье, а также проблема перевозки избирателей.

Итоги выборов

Проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS), которая поддерживает проевропейского президента Молдавии Майю Санду, одержала убедительную победу на парламентских выборах в воскресенье. Она получит 63 из 101 мандата в новом парламенте. Блок коммунистов и социалистов экс-президентов Владимира Воронина и Игоря Додона получит 32 мандата, партия "Шор" - шесть мандатов. Это означает, что пропрезидентская партия может самостоятельно сформировать правительство и принимать любые решения.

Додон признал поражение своей партии на досрочных парламентских выборах и поздравил оппонентов из партии "Действие и солидарность" с победой.

Окончательное распределение мандатов проводится Конституционным судом по специальной формуле. Результаты выборов будут утверждены до 25 июля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности российской стороны к сотрудничеству с новым парламентом и правительством Молдавии, которое будет сформировано по итогам прошедших выборов.