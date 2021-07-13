Киностудия Минобороны купила активы "Главкино"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Киностудия Минобороны приобрела имущество обанкротившегося "Главкино", свидетельствует отчет организатора торгов, которые состоялись 13 июля.

На продажу были выставлены три лота, включающие имущество ООО "Главкино" и АО "УК "Главкино", начальная цена всех активов составила 1,5 млрд рублей. Почти все продаваемое имущество (земельные участки, недвижимость и оборудование) находилось в залоге у ВТБ.

Торги были признаны несостоявшимися, поскольку к ним был допущен только один участник. В этом случае конкурсный управляющий по закону о банкротстве вправе заключать договор купли-продажи, если заявка единственного претендента соответствует условиям торгов. В результате имущество "Главкино" приобрело ООО "Киностудия "Звезда", подконтрольное Минобороны через АО "Творческое объединение "Красная звезда" и ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил РФ "Звезда". В материалах не указано, какую сумму предложил покупатель.

В медиахолдинге "Звезда" "Интерфаксу" подтвердили покупку имущественного комплекса "Главкино".

"Интерфакс" направил запрос в ВТБ, который в 2017 году стал владельцем "Главкино", выкупив за символические 500 тыс. рублей акции у его учредителей - основателя "Уралсиба" Николая Цветкова, кинорежиссера Федора Бондарчука, гендиректора студии Ильи Бачурина и руководителя Первого канала Константина Эрнста.

ВТБ уже был совладельцем "Главкино", но в 2009 году вышел из проекта, продолжая его финансировать. В итоге на сегодняшний день госбанк является крупнейшим кредитором компании с требованиями 7,1 млрд рублей. Таким образом, почти все вырученные на торгах средства пойдут на погашение требований ВТБ как залогового кредитора в деле о банкротстве.

"Главкино" - кинотелевизионный комплекс площадью 21 тыс. кв. м, основанный в 2008 году. Киностудия сдает в аренду съемочные павильоны с предоставлением кинотелевизионного оборудования и строительством декораций. Комплекс включает в себя девять павильонов общей площадью свыше 8,6 тыс. кв. м, технические и административные помещения.

Клиентами киностудии являются НТВ, студия "Красный квадрат", Comedy Club Production, Первый канал, студия "Тритэ" Никиты Михалкова, студия BAZELEVS Тимура Бекмамбетова, говорится на сайте "Главкино". Кроме того, на площадках студии проходили съемки таких российских кассовых фильмов, как "Притяжение", "Викинг", "Движение вверх", "Экипаж".

О том, что медиахолдинг Минобороны является претендентом на имущество "Главкино", сообщал РБК в октябре 2020 года. Холдинг, куда входит также телеканал, радиостанция и их интернет-версии, еще в 2019 году начал думать о расширении своей производственной базы, указывал РБК. Если павильоны "Главкино" и оборудование комплекса в хорошем состоянии, то покупка с торгов профильного объекта обойдется "Звезде" в два-три раза дешевле, чем новое строительство, отмечали эксперты издания.