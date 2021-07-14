Власти РФ не намерены искать "компромиссную форму" регистрации однополых отношений

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Конституция РФ и позиция граждан страны вполне однозначно свидетельствуют в пользу отсутствия необходимости как-либо регистрировать отношения однополых пар в РФ по следам решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Нет, компромиссной формы регистрации (однополых отношений - ИФ) искать не нужно. Президент никак на это не реагировал. У нас абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютно однозначная цифра граждан РФ, которые такую однозначную позицию поддерживают", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что президент в этом вопросе ориентируется как на позицию россиян в отношении сущности брака, так и на Основной закон страны.

Во вторник, 13 июля, ЕСПЧ признал, что Россия, отказывая в заключении однополых браков, нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, и рекомендовал скорректировать национальное законодательство.

В ЕСПЧ обратились три однополые пары, которым в России более 10 лет отказывают в регистрации брака. ЕСПЧ признал, что РФ нарушила в отношении заявителей статью 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни). В решении отмечается, что суд не может налагать на страну прямого требования признать однополые браки, однако считает, что государству нужно найти компромисс.

Решение ЕСПЧ вызвало критику в российском парламенте. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что судьи ЕСПЧ, принявшие такое решение, некомпетентны и им нужно подать в отставку.