Число полетов над РФ в июне выросло на 76%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Интенсивность использования воздушного пространства РФ российскими и зарубежными авиакомпаниями в июне 2020 года выросла на 76% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, всего обслужено 164,7 тысячи полетов, сообщили в российском Минтрансе.

На международных воздушных линиях выполнено вдвое больше полетов, чем год назад - 42,4 тыс. Число внутренних полетов выросло год к году на 61%, до 122,3 тыс.

За январь-июнь 2021 года российские авиадиспетчеры обслужили 704 тыс. полётов (+20%). Число внутренних полётов выросло на 39% и составило 508,5 тыс.

Динамику показателей интенсивности использования воздушного пространства РФ к "доковидному" 2019 году в Минтрансе не привели.

Иностранные авиакомпании, летающие между Европой и Азией, для сокращения продолжительности рейсов используют так называемые транссибирские маршруты над Россией. За это РФ с 1970-х годов взимает роялти, большую часть которых получает "Аэрофлот". Часть суммы достается Росавиации на поддержку летных училищ.

На фоне пандемии COVID-19 транссибирские перелеты сократились, а вместе с ними уменьшились и роялти, которые до кризиса приносили "Аэрофлоту" примерно $30 млн в год, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин.