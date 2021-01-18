Число транзитных полетов над Россией в 2020 году упало на 45%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В 2020 году число транзитных полетов над Россией, асть которых обеспечивает "Аэрофлоту" транссибирские роялти, упало на 45%, до 167 858, следует из статистики Росавиации.

В целом на международных воздушных линиях, которые включают транзит, в прошлом году выполнено почти 390 000 полетов (спад на 56% в годовом измеренииг). Число внутренних полетов составило 909 200 (сокращение на 3%).

Всего в небе над Россией в 2020 году диспетчеры обслужили 1,3 млн полетов, что на 29% меньше, чем годом ранее.

Иностранные авиакомпании, летающие между Европой и Азией, для сокращения продолжительности рейсов используют так называемые транссибирские маршруты над Россией. За это российская сторона с 1970-х годов взимает с них роялти, большую часть которых получает "Аэрофлот". Часть суммы достается Росавиации на поддержку летных училищ.

На фоне пандемии COVID-19 транссибирские перелеты сократились, а вместе с ними уменьшились и роялти, которые до кризиса приносили "Аэрофлоту" примерно $30 млн в год, заявлял президент Владимир Путин на декабрьском совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.