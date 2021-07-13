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Ивановец распилил для продажи двухтонную автомобильную эстакаду

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Житель города Иваново стал фигурантом уголовного дела из-за демонтажа двухтонной автомобильной эстакады, которую он затем собирался сдать в металлолом, сообщила пресс-служба УМВД по Ивановской области.

О том, что неизвестный при помощи сварочного аппарата режет на части автомобильную эстакаду, в полицию сообщил очевидец. Он также добавил, что конструкция принадлежит его знакомому, местному жителю.

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Приехавшие на место инцидента полицейские осмотрели уже почти полностью демонтированную конструкцию. Подозреваемого на месте не оказалось, но его личность полицейским удалось установить - им оказался 23-летний житель Иванова.

Задержанный признался, что разрезал конструкцию на 24 фрагмента и успел вывезти большую часть, планируя сдать ее в металлолом. В своё оправдание он заявил, что считал эстакаду бесхозной. Между тем, собственнику имущества был причинен ущерб на 150 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ст.30 и ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Иваново

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