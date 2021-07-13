Ивановец распилил для продажи двухтонную автомобильную эстакаду

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Житель города Иваново стал фигурантом уголовного дела из-за демонтажа двухтонной автомобильной эстакады, которую он затем собирался сдать в металлолом, сообщила пресс-служба УМВД по Ивановской области.

О том, что неизвестный при помощи сварочного аппарата режет на части автомобильную эстакаду, в полицию сообщил очевидец. Он также добавил, что конструкция принадлежит его знакомому, местному жителю.

Приехавшие на место инцидента полицейские осмотрели уже почти полностью демонтированную конструкцию. Подозреваемого на месте не оказалось, но его личность полицейским удалось установить - им оказался 23-летний житель Иванова.

Задержанный признался, что разрезал конструкцию на 24 фрагмента и успел вывезти большую часть, планируя сдать ее в металлолом. В своё оправдание он заявил, что считал эстакаду бесхозной. Между тем, собственнику имущества был причинен ущерб на 150 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ст.30 и ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.