Источник ждет проведения IPO EMC по нижней границе диапазона

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - IPO "Европейского медицинского центра" (ЕМС) на "Московской бирже" может пройти по цене $12,5 за GDR, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки. Это соответствует нижней границе ранее объявленного ценового диапазона ($12,5-14 за GDR) и капитализации всей сети клиник на уровне $1,125 млрд.

Разместив максимальное количество GDR - 40 млн - по этой цене, продающие акционеры выручат $500 млн без учета комиссий и расходов.

Книга заявок в рамках IPO EMC подписана на весь предложенный объем, индикативный спрос превышает объем предложения, сказал собеседник агентства. Закрытие книги ожидается завтра.

Продающими акционерами в ходе IPO ЕМС выступают INS Holdings Limited Игоря Шилова (сейчас владеет 71,2% компании), Hiolot Holdings Limited Егора Кулькова (20,8%), а также Greenleas International Holdings Романа Абрамовича (6,9%).

Free float EMC при размещении всех 40 млн GDR составит по итогам сделки порядка 44%.

Организаторами IPO EMC являются Citigroup Global Markets, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Ее структура предусматривает стабилизационный опцион в стандартном размере - до 15% от базового объема.

ЕМС может стать второй публичной компанией в секторе медицинских услуг в России вслед за MDMG ("Мать и дитя") Марка Курцера. АФК "Система" пока рассматривает возможность проведения в перспективе размещения акций сети клиник "Медси".

Выручка ЕМС в 2020 году составила 241,3 млн евро против 219,7 млн евро в 2019 году, скорректированная EBITDA выросла с 82,8 млн до 97,3 млн евро, прибыль - с 59,5 млн до 80,6 млн евро. В сеть ЕМС входят семь многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра в Москве и Московской области.

Около 30% общей площади всех объектов, включая флагманские центры EMC на улице Щепкина и в Орловском переулке, находится в собственности, еще 50% - в концессии на 49 лет без арендных платежей. По состоянию на 31 марта в группе были заняты 2100 сотрудников.