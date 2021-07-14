Свыше 1,3 млн га леса загорелись в Якутии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Более 300 лесных пожаров на площади свыше 1,3 млн га полыхают в Якутии, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"В регионе действуют 316 лесных пожаров на площади 1 305 175 га. Проводится тушение 76 лесных пожаров на площади 496,7 тысяч га", - говорится в сообщении.

За сутки в республике потушены 20 пожаров, 14 локализованы. Вместе с тем, обнаружены 12 новых термоточек.

В тушении пожаров участвуют 2244 человека, задействовано 320 единиц техники.

В республике работают воздушные судна разных структур. Один вертолет Ми-8 МЧС России привлекался для переброски сил и средств на пожары в национальном парке "Ленские столбы". Два вертолета Ми-8 Минобороны РФ работали по передислокации людей в Олекминске и Якутске, а один с водосливным устройством - на тушении пожаров в Нюрбинском районе.

"Также по поручению президента РФ сегодня планируется прилет в республику двух самолетов Ил-76 Министерства обороны РФ со специальными выливными приборами. Они будут базироваться в городе Мирный", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в регионе продолжает работу самолет Ан-26 для искусственного вызывания осадков.

На всей территории республики действуют режим ЧС в лесах и особый противопожарный режим.

Ранее пресс-служба Минэкологии Якутии сообщало, что специалисты тушат лесные пожары в 13 районах региона на площади более 500 тысяч га.