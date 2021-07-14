Два сотрудника детсада погибли при чистке канализационных стоков

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Таборинском районе Свердловской области два сотрудника детского сада погибли в канализационном колодце, когда пытались прочистить засор в стоках. Садик проверят прокуроры, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Предварительно установлено, что 10 июля днем 33-летний завхоз и 63-летний разнорабочий пошли чистить стоки и отравились. Их тела обнаружили в канализационном колодце.

По факту расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).