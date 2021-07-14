Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:33Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 755 275+492 688

Два сотрудника детсада погибли при чистке канализационных стоков

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Таборинском районе Свердловской области два сотрудника детского сада погибли в канализационном колодце, когда пытались прочистить засор в стоках. Садик проверят прокуроры, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Предварительно установлено, что 10 июля днем 33-летний завхоз и 63-летний разнорабочий пошли чистить стоки и отравились. Их тела обнаружили в канализационном колодце.

По факту расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Свердловская область Таборинский район

Новости

"АвтоВАЗ" остановил один из конвейеров из-за недопоставки электроники от Bosch

Минэкономразвития предлагает РЖД 188 млрд руб. из ФНБ на "восточный" БАМ

Несколько землетрясений магнитудой до 5,2 произошли за час на Камчатке

Несколько землетрясений магнитудой до 5,2 произошли за час на Камчатке

Выплаты на детей для подготовки к школе начнутся с 16 августа

Пандемия коронавируса

Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений COVID-19

Путин заявил, что адресовал свою статью как жителям РФ, так и Украины

Путин заявил, что адресовал свою статью как жителям РФ, так и Украины

Участников драки в Кузьминках арестовали за несанкционированное собрание

Роман Путин подал документы для выдвижения на выборы в Госдуму

Пандемия коронавируса

Российские эксперты проверят ситуацию с COVID-19 на курортах Египта

Российские эксперты проверят ситуацию с COVID-19 на курортах Египта

Что произошло за день: вторник, 13 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');