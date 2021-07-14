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Врио главы Тувы не исключил введение в республике локдауна

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Власти Тувы будут готовы ввести более жесткие меры, если жители не будут соблюдать действующие коронавирусные ограничения, сообщил врио главы республики Владислав Ховалыг во "ВКонтакте".

"На данный момент важнее нет задачи, чем сохранить здоровье. Это касается не только одного человека и его семьи, а всего народа. Пока держимся, но с такой безответственностью будем вынуждены принять крайние меры вплоть до карантина (локдауна - ИФ). Мы знаем пример Бурятии, где ввели на две недели локдаун, и сейчас там эпидситуация стабилизировалась", - написал Ховалыг.

По его словам, "есть те, кто ограничения, введенные ради их здоровья, продолжают игнорировать и нагло нарушать".

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"К горькому сожалению, узнал также, что антиковидные требования некоторые органы исполнительной власти выполняют формально. Поручил членам правительства усилить контрольные мероприятия за исполнением санитарных правил и ограничений, нужны конкретные действия и решения", - добавил Ховалыг.

Как сообщалось, власти Тувы ужесточили ограничительные меры в связи с ростом заразившихся коронавирусом. Так, отменена работа общественного транспорта в выходные дни, кафе и рестораны работают только навынос и на доставку, даты регистраций браков перенесены на более поздний срок.

Также для посетителей полностью закрыли скульптурный комплекс "Центр Азии", а религиозным концессиям республики рекомендовали призвать верующих не проводить массовые религиозные обряды с посещением священных мест и ограничить прием населения в храмах.

По последним данным, всего в Туве зафиксировано 18 219 случаев COVID-19, выздоровел 16 781 человек, умерли - 226.

Тува коронавирус Владислав Ховалыг

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