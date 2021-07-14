Двух не вернувшихся из похода подростков стали разыскивать в Сочи

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России ведут поиск подростков, заблудившихся в районе горы Сахарная, которая находится в 15 км от центра Сочи.

Накануне в 7 утра двое 16-летних подростка пошли в однодневный поход на гору Сахарная. Последний раз они выходили на связь с родителями днем, в 16:32. Они сообщили, что поднялись на вершину и находятся на высоте 1550 метров и у них все хорошо, сообщает пресс-служба спасателей в среду.

В настоящее время их телефоны недоступны.

Как уточняется, подростки планировали поход одного дня, поэтому палатки и спальников у них не было, фонари также не брали. С собой у них был небольшой запас еды на день.

На учете в территориальных органах МЧС туристическая группа не стояла.

Один из подростков – сочинец, второй – приехал из Нижегородской области, отмечает пресс-служба.

С базы ЮРПСО МЧС России в район поиска выехала группа спасателей в составе 8 человек. Также о происшествии были оповещены краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС" и Служба спасения Сочи.

От Южного РПСО МЧС России в поисках задействовано 19 человек и 3 единицы техники.