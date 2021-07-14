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Военные самолеты за сутки сбросили сотни тонн воды на очаги пожаров в Якутии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Военно-транспортная авиация за сутки сбросила более 330 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии, сообщили в Минобороны РФ в среду.

В тушении пожаров участвуют самолеты Ил-76, говорится в сообщении. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 обеспечили перевозку 20 специалистов противопожарной службы и 600 кг грузов", - заявили в Минобороны.

Военные сообщили, что за все время операции по тушению пожаров в Якутии авиация Минобороны выполнила 124 сброса около 760 тонн воды, перевезла 200 специалистов противопожарной службы и свыше 25,5 тонны грузов.

Авиагруппировка Минобороны России, которая помогает тушить пожары в Якутии, включает вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76, оборудованные специальными устройствами для сброса воды. Экипажа прошли необходимую подготовку, сообщили в Минобороны.

Накануне "Авиалесохрана" сообщила, что более 300 пожаров бушуют в России, огнем охвачено 799,5 тыс. гектаров. По данным ведомства, больше всего возгораний, по данным на 13 июля, было в Якутии - 144 пожара на землях лесного фонда на площади 578 тыс. гектаров.

Минобороны РФ Якутия

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