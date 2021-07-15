Водитель и двое пассажиров погибли в ДТП в Комсомольске-на-Амуре

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Водитель и двое пассажиров погибли в автоаварии в Комсомольске-на-Амуре при столкновении машины с электрической опорой, сообщает в четверг пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

"В результате ДТП три человека погибли, четверо получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в лечебные учреждения" - говорится в сообщении.

Авария произошла при въезде в город на улице Орловской. По предварительной информации, водитель выбрал неверную скорость, съехал с проезжей части и врезался в опору. В салоне автомобиля в этот момент находилось семь человек, включая водителя.