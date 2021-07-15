Прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку после гибели трех человек в ДТП

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Проверка инициирована прокуратурой Комсомольска-на-Амуре по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в котором погибли три человека и еще четверо пострадали, сообщает в четверг прокуратура Хабаровского края.

"Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с гибелью водителя и двух пассажиров в ДТП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авария случилась в ночь на 15 июля на Орловском шоссе. Водитель автомобиля Honda Saber выехал на встречную полосу движения, после чего врезался в столб. Как ранее сообщала пресс-служба МВД России по Хабаровскому краю, в машине в этот момент находилось семь человек. Водитель и один пассажир погибли на месте происшествия. Еще пятеро были госпитализированы, один из них скончался в больнице.

На место ДТП выезжал заместитель прокурора города Комсомольска-на-Амуре Игорь Приходько, сообщает пресс-служба.