Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:11Заразились
на 14.07В России 5 857 002+23 827В мире 187 795 909+533 322

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку после гибели трех человек в ДТП

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Проверка инициирована прокуратурой Комсомольска-на-Амуре по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в котором погибли три человека и еще четверо пострадали, сообщает в четверг прокуратура Хабаровского края.

"Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с гибелью водителя и двух пассажиров в ДТП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авария случилась в ночь на 15 июля на Орловском шоссе. Водитель автомобиля Honda Saber выехал на встречную полосу движения, после чего врезался в столб. Как ранее сообщала пресс-служба МВД России по Хабаровскому краю, в машине в этот момент находилось семь человек. Водитель и один пассажир погибли на месте происшествия. Еще пятеро были госпитализированы, один из них скончался в больнице.

На место ДТП выезжал заместитель прокурора города Комсомольска-на-Амуре Игорь Приходько, сообщает пресс-служба.

Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край

Новости по теме

Новости

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

ЦИК опроверг сообщения о выходных для школьников на время выборов в Думу

Что произошло за день: среда, 14 июля

Дело Baring Vostok

Прокуратура сочла доказанной вину фигурантов "дела Baring Vostok"

Прокуратура сочла доказанной вину фигурантов "дела Baring Vostok"

Российский эксперт допустил прекращение операций хакеров из REvil

Российский эксперт допустил прекращение операций хакеров из REvil

Уровень новейших вооружений в российской армии превысил 70%

Уровень новейших вооружений в российской армии превысил 70%

Путин и Лукашенко поручили разработать план противодействия санкциям

Путин и Лукашенко поручили разработать план противодействия санкциям

Чартерные полеты из РФ на курорты Египта могут возобновить в середине августа

РФ возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля

РФ возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля

Трутнев предложил изменить механизм компенсации при потере имущества из-за ЧС

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');