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Детей и пожилых людей отселят из-за задымления в якутском поселке

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб принял решение отселить часть жителей якутского поселка Светлый из-за дыма от лесного пожара, полыхающего в нескольких километрах от населенного пункта, сообщил первый замглавы администрации Мирнинского района Якутии Дмитрий Ситнянский.

"Оперативным штабом принято решение о проведении превентивных мероприятий по защите населенного пункта и населения. В первую очередь, отселение из близлежащих к лесному массиву строений жителей, обязательно детей и стариков, особенно тех, которые могут быть подвержены воздействию дыма", - сказал Ситнянский, видеокомментарий которого распространила пресс-служба Минприроды Якутии.

Главное управление МЧС по региону сообщает, что наращивается группировка сил и средств для тушения природного пожара в районе поселка Светлый и села Сюльдюкар.

"Эвакуация жителей села Сюльдюкар и поселка Светлый не производится. Из-за задымления у населенного пункта администрацией Мирнинского района предложено жителям переселиться. Но это по желанию. Сейчас на лесном пожаре около села Сюльдюкар работает порядка 100 человек из состава парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны и мобилизованного населения. Дополнительно к ним сейчас из города Мирного вылетели 15 человек из мирнинского аэромобильного отряда МЧС России. Также вылетела аэромобильная группа МЧС из Якутска в составе 25 человек. Будет работать авиация - Бе-200 и Ил-76", - сообщила журналистам начальник пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Якутии Ксения Рахматуллина.

Якутия Светлый Сюльдюкар

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