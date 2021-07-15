Томич попался на попытке контрабанды древесины из Новосибирской области

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Житель Томска пойдет под суд за попытку контрабанды древесины на 0,5 млн рублей из Новосибирской области в одну из стран ближнего зарубежья, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.

"В ходе предварительного следствия было установлено, что в конце апреля 2020 года 39-летний житель Томска приобрел у предпринимателя из Новосибирской области 66 кубометров пиломатериалов из хвойной древесины. Позже он решил вывезти древесину за рубеж, используя при этом документы, содержащие недостоверные сведения об объеме перевозимого лесоматериала", - говорится в сообщении.

Пограничники Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, проверяя на границе автомобили с пиломатериалами, обнаружили несоответствие в товарно-сопроводительных документах на транспортировку древесины. Отмечается, что мужчина был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции для проведения необходимых следственных действий. Лесная продукция изъята и помещена на ответственное хранение на территории таможенного поста в городе Карасуке. Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость изъятого объема пиломатериалов хвойных пород составляет 552 тысячи рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.1 ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере"). Он находится под подпиской о невыезде. Дело передано в суд, говорится в сообщении.