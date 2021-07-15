Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:48Заразились
на 14.07В России 5 857 002+23 827В мире 188 314 045+518 136

Минсельхоз досрочно раздал 3 млрд рублей субсидий на перевозку сельхозпродуктов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз досрочно, ко 2 июля распределил все предусмотренные на год 3 млрд рублей субсидий на перевозку продукции АПК, в том числе на экспорт, пишет "Коммерсантъ".

Об этом директор департамента регулирования рынков АПК Максим Титов предупредил в письме отраслевые союзя. По его словам, заявки, поступившие после 2 июля, "имеют высокую вероятность получения отказа" по причине недостаточности лимитов бюджетных обязательств.

В Российском экспортном центре (РЭЦ), который выступает агентом по распределению субсидий, подтвердили, что субсидии исчерпаны. Предствитель центра объяснил, что с начала 2021 года субсидию можно получить через личный кабинет "Одного окна", что ускорило процесс выдачи средств. В прошлом году лимиты закончились в ноябре.

В Минсельхозе рассказали, что в 2020 году по программе субсидирования перевозок было освоено 4,1 млрд рублей, на этот год планировалось выделить 6 млрд рублей, но половину этих денег перенаправили на меры по стабилизации цен на продукты на внутреннем рынке.

Минсельхоз подготовил предложения о перераспределении средств бюджета между мероприятиями федерального проекта "Экспорт продукции АПК", для увеличения лимитов на транспортные субсидии, но эти предложения должен поддержать Минфин.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский объяснил изданию, что эта мера поддержки позволяет производителям из Сибири, Алтая и Поволжья доставлять зерно в порты для экспорта. Теперь, по его словам, зерно имеет шанс "зависнуть" из-за высокой стоимости логистики, а "излишки" будут дополнительно давить на цены на внутреннем рынке.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько подтвердил, что мерой поддержки активно пользовались производители зерна и подсолнечника. Не получившие субсидии компании вряд ли сократят поставки, но рентабельность экспорта снизится, отметил он.

Крупный производитель мяса и молочных продуктов ГК "Дамате" "беспокоит" завершение лимитов, отметил заместитель гендиректора группы Андрей Григоращенко. В группе "Черкизово" проводят оценку возможного снижения рентабельности экспортных поставок.

Минсельхоз Максим Титов РЭЦ Минфин Российский зерновой союз Аркадий Злочевский

Новости

Прошедшим ТО водителям предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог

Сеть медцентров EMC оценили в $1,125 млрд в рамках IPO

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 15 июля

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

ЦИК опроверг сообщения о выходных для школьников на время выборов в Думу

Что произошло за день: среда, 14 июля

Дело Baring Vostok

Прокуратура сочла доказанной вину фигурантов "дела Baring Vostok"

Прокуратура сочла доказанной вину фигурантов "дела Baring Vostok"

Российский эксперт допустил прекращение операций хакеров из REvil

Российский эксперт допустил прекращение операций хакеров из REvil

Уровень новейших вооружений в российской армии превысил 70%

Уровень новейших вооружений в российской армии превысил 70%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');