Минсельхоз досрочно раздал 3 млрд рублей субсидий на перевозку сельхозпродуктов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз досрочно, ко 2 июля распределил все предусмотренные на год 3 млрд рублей субсидий на перевозку продукции АПК, в том числе на экспорт, пишет "Коммерсантъ".

Об этом директор департамента регулирования рынков АПК Максим Титов предупредил в письме отраслевые союзя. По его словам, заявки, поступившие после 2 июля, "имеют высокую вероятность получения отказа" по причине недостаточности лимитов бюджетных обязательств.

В Российском экспортном центре (РЭЦ), который выступает агентом по распределению субсидий, подтвердили, что субсидии исчерпаны. Предствитель центра объяснил, что с начала 2021 года субсидию можно получить через личный кабинет "Одного окна", что ускорило процесс выдачи средств. В прошлом году лимиты закончились в ноябре.

В Минсельхозе рассказали, что в 2020 году по программе субсидирования перевозок было освоено 4,1 млрд рублей, на этот год планировалось выделить 6 млрд рублей, но половину этих денег перенаправили на меры по стабилизации цен на продукты на внутреннем рынке.

Минсельхоз подготовил предложения о перераспределении средств бюджета между мероприятиями федерального проекта "Экспорт продукции АПК", для увеличения лимитов на транспортные субсидии, но эти предложения должен поддержать Минфин.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский объяснил изданию, что эта мера поддержки позволяет производителям из Сибири, Алтая и Поволжья доставлять зерно в порты для экспорта. Теперь, по его словам, зерно имеет шанс "зависнуть" из-за высокой стоимости логистики, а "излишки" будут дополнительно давить на цены на внутреннем рынке.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько подтвердил, что мерой поддержки активно пользовались производители зерна и подсолнечника. Не получившие субсидии компании вряд ли сократят поставки, но рентабельность экспорта снизится, отметил он.

Крупный производитель мяса и молочных продуктов ГК "Дамате" "беспокоит" завершение лимитов, отметил заместитель гендиректора группы Андрей Григоращенко. В группе "Черкизово" проводят оценку возможного снижения рентабельности экспортных поставок.