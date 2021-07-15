Пытавшие жителя Комсомольска-на-Амуре вымогатели получили сроки в колонии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае суд приговорил к семи и восьми годам в колонии строгого режима двух местных жителей, которых признали виновными в похищении человека и вымогательстве у него 700 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении СКР.

Суд установил, что 11 марта 2020 года они похители жителя Комсомольска-на-Амуре, привезли в подземный гараж, привязали скотчем к металлическому столбу и били, требуя денег. Один из похитителей поджигал потерпевшему бороду, а другой угрожал его убить, приставляя к шее нож.

"Через 3,5 часа они отпустили мужчину, полагая, что добились своего и получат от него в будущем требуемую сумму денег", - говорится в пресс-релизе. Пострадавший же пожаловался в полицию, и вымогателей задержали.

В расследовании дела участвовали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.

Подсудимые признаны виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия (п.п. "а", "в", "г" ч. 2. ст. 163 УК) и в похищении человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения насилия (п.п. "а", "в", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК).