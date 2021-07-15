Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:30Заразились
на 15.07В России 5 882 295+25 293В мире 188 355 851+559 942

ФТС выявила контрабанду 80 тыс. тонн нефти на Украину

Стоимость контрабандного груза превысила 2 млрд рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщает, что выявила контрабанду 80 тысяч тонн нефти из РФ на Украину на танкере, который должен был направляться в Италию.

"ФТС России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тыс. тонн нефти стоимостью более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении службы. В ходе проверки выяснилось, что капитан танкера ALTAI после погрузки в порту Новороссийск 80 тыс. тонн нефти при убытии заявил порт назначения Аугуста (Италия), однако после выхода с территории РФ отправился в порт Южный (Украина), где выгрузил нефть, заявили в ведомстве.

Таким образом, были нарушены правила, установленные постановлением правительства России, которыми введен запрет на вывоз из РФ на территорию Украины сырой нефти.

Оперативники установили, что капитан танкера заранее получил от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, рейсовое задание на перевозку нефти на Украину. Ему также было велено не разглашать сведения о порте назначения и получателе груза, заявили в ФТС.

Центральной энергетической таможней по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Наказание по данной статье предусматривает срок от трех до семи лет, со штрафом в размере одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

ФТС Украина Италия

Новости

В Кремле заявили, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается

В Кремле заявили, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается

В Уфе уровень сероводорода в воздухе превысил ПДК в три раза

В Уфе уровень сероводорода в воздухе превысил ПДК в три раза

В России установлен очередной антирекорд по числу умерших от COVID

В России установлен очередной антирекорд по числу умерших от COVID

ВСМПО рассказала о рассылке фейковых писем ее акционерам

Прошедшим ТО водителям предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог

Прошедшим ТО водителям предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог

Сеть медцентров EMC оценили в $1,125 млрд в рамках IPO

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 15 июля

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

ЦИК опроверг сообщения о выходных для школьников на время выборов в Думу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');