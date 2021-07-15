ФТС выявила контрабанду 80 тыс. тонн нефти на Украину

Стоимость контрабандного груза превысила 2 млрд рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщает, что выявила контрабанду 80 тысяч тонн нефти из РФ на Украину на танкере, который должен был направляться в Италию.

"ФТС России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тыс. тонн нефти стоимостью более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении службы. В ходе проверки выяснилось, что капитан танкера ALTAI после погрузки в порту Новороссийск 80 тыс. тонн нефти при убытии заявил порт назначения Аугуста (Италия), однако после выхода с территории РФ отправился в порт Южный (Украина), где выгрузил нефть, заявили в ведомстве.

Таким образом, были нарушены правила, установленные постановлением правительства России, которыми введен запрет на вывоз из РФ на территорию Украины сырой нефти.

Оперативники установили, что капитан танкера заранее получил от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, рейсовое задание на перевозку нефти на Украину. Ему также было велено не разглашать сведения о порте назначения и получателе груза, заявили в ФТС.

Центральной энергетической таможней по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Наказание по данной статье предусматривает срок от трех до семи лет, со штрафом в размере одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.