Кузнецова предложила сократить до пары дней экспертизу инвалидности для детей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте правам ребенка Анна Кузнецова предложила максимально упростить и сократить до одного-двух дней срок прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности для детей.

По ее словам, предлагается, чтобы экспертиза проводилась вся в одном месте с участием всех необходимых специалистов.

Кузнецова отметила, что процедура получения инвалидности сложна для родителей ребенка, а сейчас проблема "особенно остро стоит в период пандемии коронавируса из-за приостановления деятельности соответствующей комиссии". На время пандемии был введен временный заочный формат признания инвалидности.

Кузнецова также предложила предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск родителям, которые выезжают с детьми на реабилитацию или санаторно-курортное лечение. "Мы знаем, что есть больничный, есть иные формы, но если у ребенка ДЦП, реабилитация нужна постоянно", - подчеркнула она.

По данным Минздрава на 1 января 2020 года, в России было 605 000 детей-инвалидов. Кузнецова отметила, что за пять лет их число выросло почти на 12%.