Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:30Заразились
на 15.07В России 5 882 295+25 293В мире 188 355 851+559 942

Кузнецова предложила сократить до пары дней экспертизу инвалидности для детей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте правам ребенка Анна Кузнецова предложила максимально упростить и сократить до одного-двух дней срок прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности для детей.

По ее словам, предлагается, чтобы экспертиза проводилась вся в одном месте с участием всех необходимых специалистов.

Кузнецова отметила, что процедура получения инвалидности сложна для родителей ребенка, а сейчас проблема "особенно остро стоит в период пандемии коронавируса из-за приостановления деятельности соответствующей комиссии". На время пандемии был введен временный заочный формат признания инвалидности.

Кузнецова также предложила предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск родителям, которые выезжают с детьми на реабилитацию или санаторно-курортное лечение. "Мы знаем, что есть больничный, есть иные формы, но если у ребенка ДЦП, реабилитация нужна постоянно", - подчеркнула она.

По данным Минздрава на 1 января 2020 года, в России было 605 000 детей-инвалидов. Кузнецова отметила, что за пять лет их число выросло почти на 12%.

Анна Кузнецова коронавирус

Новости

В Кремле заявили, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается

В Уфе уровень сероводорода в воздухе превысил ПДК в три раза

В Уфе уровень сероводорода в воздухе превысил ПДК в три раза

ФТС выявила контрабанду 80 тыс. тонн нефти на Украину

В России установлен очередной антирекорд по числу умерших от COVID

В России установлен очередной антирекорд по числу умерших от COVID

ВСМПО рассказала о рассылке фейковых писем ее акционерам

Прошедшим ТО водителям предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог

Прошедшим ТО водителям предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог

Сеть медцентров EMC оценили в $1,125 млрд в рамках IPO

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 15 июля

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');