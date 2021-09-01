Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В РФ запустят проект по реабилитации детей-инвалидов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В России в 2022 году начнется пилотный проект по оказанию реабилитационных услуг детям-инвалидам, на эти цели из бюджета будет выделено 300 млн рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В рамках программы "Доступная среда" с 2022 года - буквально днями мы об этом договорились - у нас стартует пилотный проект по реабилитации и абилитации детей-инвалидов", - сказала Голикова во время посещения московской школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых.

В РоссииКузнецова предложила сократить до пары дней экспертизу инвалидности для детейЧитать подробнее

По ее словам, подходы к реализации проекта разрабатывались в течение продолжительно времени, так как "важно отработать, какие услуги нужны и важны, сколько эти услуги стоят".

"На основе пилотного проекта, на который мы направляем 300 млн рублей из федерального бюджета в этом году, мы уже будем готовы через год-два представить законченный проект по медицинской реабилитации и абилитации детей", - добавила Голикова.

Россия Татьяна Голикова

Новости по теме

Новости
Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье

Спецкомиссия пока не получила окончательных выводов о причинах крушения Ил-112В

Тело младенца нашли в подмосковном лесу

В Калининграде врача признали виновным в смерти пациентки, но освободили от наказания

В столице Крыма придется переделать длившийся 5 месяцев ремонт главной площади

Лукашенко ждет поставок десятков российских самолетов и средств ПВО

Лукашенко ждет поставок десятков российских самолетов и средств ПВО

Крашенинников предложил ввести в ПДД регулирование самокатов

Крашенинников предложил ввести в ПДД регулирование самокатов
Пандемия коронавируса

Петербург вновь вышел в лидеры по суточному COVID-приросту в РФ

Петербург вновь вышел в лидеры по суточному COVID-приросту в РФ

Путин констатировал нулевой результат присутствия США в Афганистане

Путин констатировал нулевой результат присутствия США в Афганистане

Задержан временный начальник ИВС в Истре, откуда сбежали заключенные

Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье

"Ъ" назвал причины крушения Ил-112В в Подмосковье

"Ъ" назвал причины крушения Ил-112В в Подмосковье
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');