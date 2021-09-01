В РФ запустят проект по реабилитации детей-инвалидов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В России в 2022 году начнется пилотный проект по оказанию реабилитационных услуг детям-инвалидам, на эти цели из бюджета будет выделено 300 млн рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В рамках программы "Доступная среда" с 2022 года - буквально днями мы об этом договорились - у нас стартует пилотный проект по реабилитации и абилитации детей-инвалидов", - сказала Голикова во время посещения московской школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых.

По ее словам, подходы к реализации проекта разрабатывались в течение продолжительно времени, так как "важно отработать, какие услуги нужны и важны, сколько эти услуги стоят".

"На основе пилотного проекта, на который мы направляем 300 млн рублей из федерального бюджета в этом году, мы уже будем готовы через год-два представить законченный проект по медицинской реабилитации и абилитации детей", - добавила Голикова.