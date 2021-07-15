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Депутаты потребовали заблокировать вебинары нежелательной НПО NDI

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Думская комиссия по борьбе с иностранным вмешательством потребовала от Генпрокуратуры и Роскомнадзора заблокировать вебинары американской неправительственной организации NDI, которая признана в России нежелательной. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

Основа этих вебинаров связана с вмешательством в российские избирательные процессы, считает он, тогда как граждане России принимать решения на основе собственного волеизъявления.

Пискарев напомнил, что по закону "деятельность нежелательных организаций в России запрещена, равно как и все материалы должны быть удалены".

Национальный демократический институт (NDI), созданный в 1983 году, был признан в России нежелательным в марте 2016 года. На сайте NDI говорится, что его работа направлена на усиление гражданского участия, повышение уровня открытости и конкуренции политических систем, развитие эффективности и ответственности власти во всем мире.

NDI США Госдума Василий Пискарев Генпрокуратура Роскомнадзор

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