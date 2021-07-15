Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:30Заразились
на 15.07В России 5 882 295+25 293В мире 188 355 851+559 942

"Почта России" получила оптовую фармацевтическую лицензию

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россздравнадзор выдал АО "Почта России" бессрочную оптовую фармацевтическую лицензию, что позволит компании хранить лекарства в своем логоцентре и оказывать услуги участникам фармрынка, говорится в сообщении компании.

"Компания сможет использовать логистический центр во Внуково для складского хранения и обработки лекарственных средств, а также оказывать там услуги фулфилмента фармацевтическим маркетплейсам. Со склада "Почта" планирует доставлять лекарственные препараты в аптеки и медицинские учреждения, а также дистрибьюторам", - поясняется в сообщении.

В России"Почте России" разрешили продавать с доставкой безрецептурные лекарстваЧитать подробнее

Как сообщил заместитель гендиректора по электронной коммерции АО "Почта России" Алексей Скатин, в ближайших планах компании - интеграция со всеми крупнейшими фармацевтическими маркетплейсами. "Также мы планируем создавать лицензированные сортировочные центры для хранения и обработки лекарственных препаратов в каждом городе с населением свыше 500 тыс. человек. Разветвлённая сеть таких центров позволит нам обеспечить быстрой доставкой лекарств всё население страны", - приводятся в сообщении слова Скатина.

Как отмечает компания, наличие оптовой лицензии на фармацевтическую деятельность подтверждает соответствие требованиям международного стандарта GDP для складских предприятий и оптовых баз в сфере обращения лекарственных средств. Правила GDP регулируют все этапы движения лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций по товаропроводящей цепи - от складов производителей до аптек.

Для получения лицензии "Почта России" оборудовала фармацевтический склад в собственном логистическом центре во Внуково. На складе есть зоны хранения с поддержанием необходимых температурных режимов, холодильные и морозильные камеры, специальные системы вентиляции и кондиционирования, постоянная защита от насекомых и грызунов. Также "Почта" включила в штат сотрудников с высшим фармацевтическим образованием.

В мае Росздравнадзор выдал "Почте России" разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами. Документ позволяет компании доставлять их курьерами и предоставлять услуги по доставке лекарственных препаратов фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам.

Почта России

Новости по теме

Новости

Штрафы "Радио Свобода" за отсутствие маркировки "иноагент" в РФ превысили $2,2 млн

В Кремле заявили, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается

В Кремле заявили, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается

В Уфе уровень сероводорода в воздухе превысил ПДК в три раза

В Уфе уровень сероводорода в воздухе превысил ПДК в три раза

ФТС выявила контрабанду 80 тыс. тонн нефти на Украину

В России установлен очередной антирекорд по числу умерших от COVID

В России установлен очередной антирекорд по числу умерших от COVID

ВСМПО рассказала о рассылке фейковых писем ее акционерам

Прошедшим ТО водителям предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог

Прошедшим ТО водителям предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог

Сеть медцентров EMC оценили в $1,125 млрд в рамках IPO

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 15 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');