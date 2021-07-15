"Почта России" получила оптовую фармацевтическую лицензию

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россздравнадзор выдал АО "Почта России" бессрочную оптовую фармацевтическую лицензию, что позволит компании хранить лекарства в своем логоцентре и оказывать услуги участникам фармрынка, говорится в сообщении компании.

"Компания сможет использовать логистический центр во Внуково для складского хранения и обработки лекарственных средств, а также оказывать там услуги фулфилмента фармацевтическим маркетплейсам. Со склада "Почта" планирует доставлять лекарственные препараты в аптеки и медицинские учреждения, а также дистрибьюторам", - поясняется в сообщении.

Как сообщил заместитель гендиректора по электронной коммерции АО "Почта России" Алексей Скатин, в ближайших планах компании - интеграция со всеми крупнейшими фармацевтическими маркетплейсами. "Также мы планируем создавать лицензированные сортировочные центры для хранения и обработки лекарственных препаратов в каждом городе с населением свыше 500 тыс. человек. Разветвлённая сеть таких центров позволит нам обеспечить быстрой доставкой лекарств всё население страны", - приводятся в сообщении слова Скатина.

Как отмечает компания, наличие оптовой лицензии на фармацевтическую деятельность подтверждает соответствие требованиям международного стандарта GDP для складских предприятий и оптовых баз в сфере обращения лекарственных средств. Правила GDP регулируют все этапы движения лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций по товаропроводящей цепи - от складов производителей до аптек.

Для получения лицензии "Почта России" оборудовала фармацевтический склад в собственном логистическом центре во Внуково. На складе есть зоны хранения с поддержанием необходимых температурных режимов, холодильные и морозильные камеры, специальные системы вентиляции и кондиционирования, постоянная защита от насекомых и грызунов. Также "Почта" включила в штат сотрудников с высшим фармацевтическим образованием.

В мае Росздравнадзор выдал "Почте России" разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами. Документ позволяет компании доставлять их курьерами и предоставлять услуги по доставке лекарственных препаратов фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам.