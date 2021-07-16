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Режим ЧС объявлен в одном из районов Хабаровского края из-за паводка

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Власти Верхнебуреинского района объявили режим ЧС на своей территории из-за резкого подъема рек и дождевого паводка, подтопившего местные поселки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Из-за сильных ливней в районе в бассейне реки Бурея сформировался паводок, который привел к неблагоприятному повышению уровня реки. Так, 17 июля у гидропоста Усть-Ниман ожидается подъем уровня воды до отметки 1000-1050 см (неблагоприятное явление - 850 см, опасное - 1100 см).

В результате в селе Ургал утром 17 июля было подтоплено шесть приусадебных участков и пять участков дорог. Проезд там возможен на технике высокой проходимости.

Кроме этого, приостановлена работа паромной переправы Чегдомын - Софийск. Отмечается, что имеется объездная дорога, отрезанных населенных пунктов нет.

Учитывая прогноз гидрологов, из поселка Усть-Ургал в пункт временного размещения, расположенный в соседнем поселке Новый Ургал, доставили 30 человек, из них 13 дети. Остальные жители от размещения в ПВР отказались.

В Верхнебуреинском районе 14-15 июля выпало 60-130 мм осадков, это 80% месячной нормы. Предварительные данные с гидропостов прогнозировали превышение отметок 40-летней давности.

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