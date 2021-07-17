Более 130 человек эвакуировали из-за паводка в Хабаровском крае

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Больше 130 человек эвакуировали из Верхнебуреинского района Хабаровского края из-за паводка, возникшего после сильных ливней. И.о. губернатора региона Михаил Дегтярев вылетел на место происшествия, чтобы помочь жителям.

"Вылетаю в Верхнебуреинский район. На месте решим, какая дополнительная помощь нужна людям и местным властям в борьбе со стихией. И надо уже планировать ликвидацию последствий рекордного паводка на горных реках: восстановление жилья, дорог, мостов", - заявил в соцсетях глава Хабаровского края.

По словам Дегтярева, такой высокий уровень воды в реке Бурее в последний раз был больше 45 лет назад. Кроме того, он отметил, что часть эвакуированных разместили в пункте временного размещения, а часть разместилась у родственников.

Ранее власти Верхнебуреинского района объявили режим ЧС на своей территории. 14 и 15 июля в районе выпало 60-130 мм осадков, это 80% месячной нормы. Предварительные данные с гидропостов прогнозировали превышение отметок 40-летней давности.