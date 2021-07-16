В Петербурге задержали блогера Пашаева за угрозы сотруднику ГИБДД

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело об угрозе насилия к полицейскому возбуждено в Петербурге в отношении блогера. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба управления СКР по городу.

Производство ведется по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применение насилия в отношении представителя власти). Фигурант дела – предприниматель и блогер Эмиль Пашаев – задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, уточняют в СКР.

По данным следствия, в июне сотрудники ГИБДД остановили Пашаева, нарушившего правила дорожного движения, в Приморском районе Петербурга. При составлении протокола об административном правонарушении мужчина нецензурно выражался, "проявляя пренебрежительность и неуважение к представителям власти". После этого он оставил водительское удостоверение и скрылся. Позднее Пашаев узнал номер личного мобильного телефона инспектора ДПС, который его задержал, и несколько раз позвонил полицейскому с угрозами, следует из материалов дела.

Отмечается, что ранее Пашаев неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По информации в соцсетях общественного проекта "Дорожный инспектор", в июне Пашаева также останавливали за превышение скорости на мотоцикле.

Как сообщается в открытых источниках, Пашаев является предпринимателем, ведет страницу в инстаграме и называет себя блогером.