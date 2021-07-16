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На оборонном заводе трое пострадали при разгерметизации емкости с ацетоном

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области на заводе имени Свердлова в Дзержинске произошла разгерметизация емкости с ацетоном, пострадали трое, сообщили в региональном ГУ МЧС. С территории предприятия эвакуировали 20 человек.

Информация об инциденте в цехе по производству ацетона поступила в управление в 17:45 по Москве. "На момент происшествия людей в здании не было, трехэтажное кирпичное здание не пострадало", - уточнили в пресс-службе.

Однако в пресс-службе федерального МЧС сообщили, что из-за разгерметизации пострадали три человека. Их доставили в медучреждение с травмами разной степени тяжести. Там же добавили, Что на месте работают пожарные подразделения МЧС России. Угрозы населению нет.

В пресс-службе администрации Дзержинска "Интерфаксу" также заявили, что происшествие не скажется на жителях города: "Очень большая территория предприятия, цех находится глубоко внутри. Это не глобальная авария".

ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова" - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.

Дзержинск Завод Свердлова Нижегородская область МЧС

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