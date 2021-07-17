Ракета "Протон-М" с модулем "Наука" установлена на стартовой площадке

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" установлена на стартовом столе космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

"Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" утром в субботу вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол космодрома Байконур. Наши специалисты приступают к работам по графику первого стартового дня", - говорится в сообщении госкорпорации в твиттере.

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" со стартовой площадки №200 космодрома Байконур запланирован на 21 июля в 17:58 по московскому времени. Резервные даты - 22 и 23 июля. Полет модуля к МКС продлится 8 суток, стыковка к надирному порту служебного модуля "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно в 16:26 мск.

Также сообщалось, что отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чьё место на МКС займет модуль "Наука", запланирована на 23 июля.

1 июля госкорпорация сообщила, что МЛМ "Наука" возвращен в монтажно-испытательный корпус РКК "Энергия" для устранения замечания. В "Роскосмосе" заявили, что выявленные замечания устранены.

До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.