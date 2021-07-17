Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:02Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 189 482 312+557 049

Ракета "Протон-М" с модулем "Наука" установлена на стартовой площадке

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" установлена на стартовом столе космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

"Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" утром в субботу вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол космодрома Байконур. Наши специалисты приступают к работам по графику первого стартового дня", - говорится в сообщении госкорпорации в твиттере.

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" со стартовой площадки №200 космодрома Байконур запланирован на 21 июля в 17:58 по московскому времени. Резервные даты - 22 и 23 июля. Полет модуля к МКС продлится 8 суток, стыковка к надирному порту служебного модуля "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно в 16:26 мск.

Также сообщалось, что отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чьё место на МКС займет модуль "Наука", запланирована на 23 июля.

1 июля госкорпорация сообщила, что МЛМ "Наука" возвращен в монтажно-испытательный корпус РКК "Энергия" для устранения замечания. В "Роскосмосе" заявили, что выявленные замечания устранены.

До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Протон-М

Новости

Площадь природных пожаров в Якутии за сутки уменьшилась на 170 тыс. га

Площадь природных пожаров в Якутии за сутки уменьшилась на 170 тыс. га

Двое из пострадавших на заводе в Дзержинске попали в реанимацию

Что произошло за день: пятница, 16 июля

"Энергомашу" разрешили переговоры о продаже в США РД-181М

Минкультуры нашло нарушения при сносе деревянного планетария в Пензе

Минкультуры нашло нарушения при сносе деревянного планетария в Пензе

На оборонном заводе трое пострадали при разгерметизации емкости с ацетоном

Пандемия коронавируса

Проверки мер профилактики COVID-19 в Москве продолжатся и после 19 июля

Проверки мер профилактики COVID-19 в Москве продолжатся и после 19 июля

В Петербурге стали реже красть крышки канализационных люков

Тариф "Платона" может быть повышен с февраля до 2,44 руб. за км

МВД Ставрополья заинтересовалось найденной в помидорах запиской "Помогите, мы в рабстве"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');