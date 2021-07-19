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В Северной Осетии ужесточат контроль за выдачей сертификатов о прививках

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло потребовал ужесточить контроль за выдачей сертификатов о вакцинации и организовать в республике разъяснительную работу о том, что нельзя использовать поддельные документы.

"Жесточайший контроль за самой вакцинацией и выдачей документов. Это должны быть бланки строгого отчета", - сказал Меняйло на аппаратном совещании.

По фактам выдачи липовых сертификатов он потребовал "возбуждать уголовные дела и карать нещадно тех, кто не понимает".

Хроника коронавируса. Июль.

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Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины)
Хроника 09 января 2020 года – 19 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Северная Осетия Сергей Меняйло коронавирус

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