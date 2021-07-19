В Северной Осетии ужесточат контроль за выдачей сертификатов о прививках
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло потребовал ужесточить контроль за выдачей сертификатов о вакцинации и организовать в республике разъяснительную работу о том, что нельзя использовать поддельные документы.
"Жесточайший контроль за самой вакцинацией и выдачей документов. Это должны быть бланки строгого отчета", - сказал Меняйло на аппаратном совещании.
По фактам выдачи липовых сертификатов он потребовал "возбуждать уголовные дела и карать нещадно тех, кто не понимает".