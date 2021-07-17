Площадь лесных пожаров в Карелии за сутки выросла вдвое

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Лесные пожары в республике распространились на площади 2,1 тыс. га, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Карелии.

"По данным на 13:50, в регионе действует 33 лесных пожара на общей площади 2,1 тыс. га", - рассказали в пресс-службе министерства.

Вечером 16 июля власти региона сообщали о лесных пожарах на общей площади в 1 тыс. га.

Крупных пожаров три, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Около поселка Найстенъярви Суоярвского района пожар не могут потушить третьи сутки. Крупный пожар также зафиксирован возле поселка Эссойла Пряжинского района Карелии. Сейчас людям огонь не угрожает, отметили в пресс-службе госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Также крупный лесной пожар действует возле города Сегежа.

Как сообщалось, в Сегежском, Суоярвском районах, Эссойльском сельском поселении введен режим ЧС. В остальных районах - режим повышенной готовности. Запрещено ходить в леса в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах.

Накануне руководитель Минприроды Карелии призвал людей не ходить в лес по всей республике.

15 июля из поселка Найстенъярви Суоярвского района эвакуировали 70 человек. Режим ЧС в Суоярвском районе в июле вводили уже дважды - первый раз это случилось с 7 по 12 июля из-за возгорания в Вешкельском лесничестве на площади больше 600 га.