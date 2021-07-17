Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:37Заразились
на 17.07В России 5 933 115+25 116В мире 189 525 212+599 949

Площадь лесных пожаров в Карелии за сутки выросла вдвое

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Лесные пожары в республике распространились на площади 2,1 тыс. га, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Карелии.

"По данным на 13:50, в регионе действует 33 лесных пожара на общей площади 2,1 тыс. га", - рассказали в пресс-службе министерства.

Вечером 16 июля власти региона сообщали о лесных пожарах на общей площади в 1 тыс. га.

Крупных пожаров три, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Около поселка Найстенъярви Суоярвского района пожар не могут потушить третьи сутки. Крупный пожар также зафиксирован возле поселка Эссойла Пряжинского района Карелии. Сейчас людям огонь не угрожает, отметили в пресс-службе госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Также крупный лесной пожар действует возле города Сегежа.

Как сообщалось, в Сегежском, Суоярвском районах, Эссойльском сельском поселении введен режим ЧС. В остальных районах - режим повышенной готовности. Запрещено ходить в леса в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах.

Накануне руководитель Минприроды Карелии призвал людей не ходить в лес по всей республике.

15 июля из поселка Найстенъярви Суоярвского района эвакуировали 70 человек. Режим ЧС в Суоярвском районе в июле вводили уже дважды - первый раз это случилось с 7 по 12 июля из-за возгорания в Вешкельском лесничестве на площади больше 600 га.

Карелия

Новости

Более 90 вагонов сошли с рельсов после столкновения грузовых поездов в Приамурье

Более 90 вагонов сошли с рельсов после столкновения грузовых поездов в Приамурье
Пандемия коронавируса

В Крыму ужесточили коронавирусные ограничения для детских лагерей

РЖД подключились к ликвидации последствий столкновения поездов в Приамурье

Дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения поездов в Приамурье

Дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения поездов в Приамурье
Пандемия коронавируса

В России зафиксировали более 25,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В России зафиксировали более 25,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в Амурской области

Площадь природных пожаров в Якутии за сутки уменьшилась на 170 тыс. га

Площадь природных пожаров в Якутии за сутки уменьшилась на 170 тыс. га

Двое из пострадавших на заводе в Дзержинске попали в реанимацию

Что произошло за день: пятница, 16 июля

"Энергомашу" разрешили переговоры о продаже в США РД-181М

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');