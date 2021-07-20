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Три человека пострадали при тушении лесных пожаров в Карелии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Суоярвском районе Карелии трое пожарных получили травмы, пока тушили лесной пожар у поселка Найстенъярви, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Пострадавшие обратились в фельдшерско-акушерский пункт, там решили, что их нужно перевезти в Петрозаводск, чтобы в городе они могли получить необходимую помощь офтальмологов.

"При необходимости специалисты Суоярвской ЦРБ окажут пострадавшим и стационарную помощь, для этого в больнице подготовлено отделение", - говорится в сообщении.

Бригада скорой помощи Суоярвской ЦРБ постоянно дежурит в поселке Найстенъярви. Сегежская и Пряжинская ЦРБ организовали дежурство бригад скорой помощи на трассе "Кола" рядом с местами лесных пожаров.

Как сообщил "Интерфаксу" глава пресс-службы регионального МЧС Максим Рожин, площадь пожара в районе Найстенъярви ко вторнику выросла до 1000. га. Угроза населенному пункту сохраняется, но очагов пламени в непосредственной близости от поселка нет.

По словам Рожина, прибывшие накануне в Найстенъярви сто сотрудников Невского спасательного отряда разбились на две группы по 50 человек. Первый отряд приступил к тушению пожара в тот же день. Далее они будут работать по очереди.

Леса горят в Карелии с начала июля. В Минприроды региона одной из причин пожаров назвали атмосферную засуху.

17 июля лесные пожары в республике распространились на площади 2100 га. К 19 июля она выросла до 4300 га. В Сегежском, Суоярвском районах, Эссойльском сельском поселении введен режим ЧС. В остальных районах - режим повышенной готовности. Запрещено ходить в леса в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах. Руководитель Минприроды Карелии призвал жителей не ходить в лес.

Карелия МЧС Петрозаводск Суоярвский район Найстенъярви Максим Рожин

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