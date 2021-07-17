ЦИК РФ заверил списки Партии пенсионеров для участия в выборах в Думу

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России в субботу заверил списки Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (Партии пенсионеров) для участия в сентябрьских выборах депутатов Госдумы VIII созыва и разрешил партии открыть избирательный счёт.

В федеральном списке кандидатов от партии пенсионеров 278 человек. При этом партия решила исключить из федерального списка 66 человек - часть из них имеют неустранимые нарушения в представленных в комиссию документах, часть - не предоставили в ЦИК необходимые для заверения документы. В списке одномандатников - 194 кандидатов, при этом Партия пенсионеров самостоятельно отозвала 6 кандидатов по одномандатным округам. Также комиссия зарегистрировала четырёх уполномоченных представителей партии и трёх уполномоченных по финансовым вопросам, их списки будут направлены в региональные избиркомы.

Представители Партии пенсионеров 12 июля подали документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму. Затем ЦИК РФ выявил в документах недостатки - были обнаружены нарушения по 99 кандидатам, из них 68 кандидатов не представили необходимые документы. Партия исправила документы в двухдневный срок и повторно представила в комиссию. Партия Пенсионеров провела предвыборный съезд 29 июня - по его итогам в общефедеральную часть списка вошли председатель центрального совета партии Владимир Бураков, председатель президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов и председатель бюро президиума Андрей Широков. В список партии вошел 341 человек, сформировано 36 региональных групп. Также были утверждены 200 кандидатов по одномандатным округам.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), а также главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты) и депутаты законодательных органов власти в 39 регионах. В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 из 32 партий, которые могут принять участие в предвыборной гонке.