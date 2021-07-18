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Спасатели эвакуируют жителей загоревшегося поселка на западе Карелии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - По причине лесных пожаров эвакуируют около 1,1 тыс. жителей поселка Найстенъярви Суоярвского района Карелии, сообщил в воскресенье в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

"Ситуация с пожарами меняется каждый час. Сейчас критично в Найстенъярви. Еду туда", - сообщил Парфенчиков в соцсети.

Аэромобильная группировка на месте ЧС усиливается: огонь, распространившийся на дома, будет тушить вертолет МИ-8, из Суоярви едет пожарный поезд.

По данным на 12:50 мск 18 июля, всего в Карелии действует 22 природных пожара на общей площади более 3,1 тыс. га в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. На пожарах работают 400 человек и 64 единицы техники, рассказал Парфенчиков в соцсети.

Как сообщалось, в Сегежском, Суоярвском районах, Эссойльском сельском поселении введен режим ЧС. В остальных районах - режим повышенной готовности. Запрещено ходить в леса в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах.

Руководитель Минприроды Карелии призвал людей не ходить в лес по всей республике.

15 июля из поселка Найстенъярви Суоярвского района эвакуировали 70 человек. Режим ЧС в Суоярвском районе в июле вводили уже дважды - первый раз это случилось с 7 по 12 июля из-за возгорания в Вешкельском лесничестве на площади больше 600 га.

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