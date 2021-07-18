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РКН назвал YouTube лидером по количеству противоправного контента

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Видеохостинг YouTube является лидером среди всех сервисом по количеству неудаленных им запущенных в РФ материалов, значительная часть которых содержит материалы экстремистских и террористических организаций, заявили в Роскомнадзоре (РКН).

"Видеохостинг YouTube является лидером по количеству неудаленного противоправного контента. Роскомнадзор направил администрации компании Google LLC (владеет YouTube) более 24 тыс. требований удалить размещенный на видеохостинге запрещенный контент", - сказано в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что "по результатам мониторинга администрацией видеохостинга не удалено около 5 тыс. запрещенных материалов".

"Значительная часть из них содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории РФ и в других странах мира (пропагандистские и агитационные материалы ИГИЛ, Хизб ут-Тахрир и иных организаций), пронаркотический и другой социально опасный контент", - подчеркнули в РКН.

В отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление упомянутых материалов. Судом к сегодняшнему дню рассмотрены три протокола, сумма штрафов составляет 6 млн руб., уточнили в РКН.

"Кроме того, администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих фейки, в том числе о коронавирусе. По данной тематике неудаленными остаются девять материалов", - добавили в ведомстве.

Там напомнили, что согласно требованиям российского законодательства, если после получения уведомления от РКН администрация интернет-платформы не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, то она может быть привлечена к ответственности в виде штрафа на сумму от 3 до 8 млн рублей, а в случае повторного правонарушения интернет-платформой суд примет решение о штрафе в размере от 5 до 20% годового оборота компании.

РКН YouTube Роскомнадзор

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