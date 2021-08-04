Суд отклонил первый иск Google к Роскомнадзору

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении административного заявления Google LLC к Роскомнадзору об оспаривании требований о блокировке 12 роликов на YouTube с призывами к участию несовершеннолетних в несогласованных акциях, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"В удовлетворении заявленных требований отказать", - огласила решение судья в среду.

Google LLC оспаривала в арбитражном суде Москвы требования РКН об ограничении доступа к 12 видео на YouTube. "В судебном иске речь идет о 12 ссылках на противоправный контент, размещенный на YouTube. Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомления об ограничении доступа к материалам с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года", - уточнили в РКН.

В ведомстве 24 мая сообщили, что Google с его видеохостингом YouTube вышел на первое место по количеству запрещенного в РФ контента. Всего РКН направил компании более 26 тыс. требований об удалении, из них на YouTube оставалось 5 тыс. запрещенных материалов, больше всего в них - 3,5 тыс. - призывов к экстремизму, более 900 - запрещены судом. Из-за этого в отношении компании с начала года РКН выписал уже 11 административных протоколов, которые направлены в суд. Сумма назначенных штрафов составляет 6 млн руб.

Вышеупомянутый иск был подан Google к РКН 23 апреля, столичный арбитраж принял его к производству 11 мая. Компания впервые подала иск к российскому ведомству, до этого она выступала в судебных процессах только в качестве ответчика или третьего лица.