Лесные пожары возникли в заповеднике "Сихотэ-Алинский" в Приморье

Площадь лесных пожаров в Приморском крае за сутки увеличилось в десять раз

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Два лесных пожара на площади в 165 гектаров тушат в заповеднике "Сихотэ-Алинский", сообщила в понедельник пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

Пожары на заповедной территории возникли в минувшие выходные.

Всего в Приморском крае на землях лесного фонда огнем охвачено около 3 тысячи гектаров, что в десять раз больше, чем в прошлые сутки. По данным на воскресенье, на землях лесного фонда огонь бушевал на территории в 270 гектаров.

По данным Примгидромета, из-за сухой и жаркой погоды в западных районах (Хорольский район) и на севере края (Дальнереченский, Красноармейский районы) сохраняется высокий класс пожарной опасности в лесах.

В пресс-службе заповедника "Сихотэ-Алинский" корреспонденту "Интерфакса" сообщили, что температура воздуха поднялась до +40 C°.