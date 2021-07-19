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Лесные пожары возникли в заповеднике "Сихотэ-Алинский" в Приморье

Площадь лесных пожаров в Приморском крае за сутки увеличилось в десять раз

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Два лесных пожара на площади в 165 гектаров тушат в заповеднике "Сихотэ-Алинский", сообщила в понедельник пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

Пожары на заповедной территории возникли в минувшие выходные.

Всего в Приморском крае на землях лесного фонда огнем охвачено около 3 тысячи гектаров, что в десять раз больше, чем в прошлые сутки. По данным на воскресенье, на землях лесного фонда огонь бушевал на территории в 270 гектаров.

По данным Примгидромета, из-за сухой и жаркой погоды в западных районах (Хорольский район) и на севере края (Дальнереченский, Красноармейский районы) сохраняется высокий класс пожарной опасности в лесах.

В пресс-службе заповедника "Сихотэ-Алинский" корреспонденту "Интерфакса" сообщили, что температура воздуха поднялась до +40 C°.

Сихотэ-Алинский заповедник - ключевая федеральная особо охраняемая природная территория в ареале краснокнижного амурского тигра. Площадь особо охраняемой природной территории превышает 400 тысяч гектаров. Заповедник сохраняет уникальный природный комплекс Центрального Сихотэ-Алиня, включающий большинство видов животных и растений Дальнего Востока России. В 2001 году территория заповедника была включена в список территорий Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Приморский край Сихотэ-Алинский

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