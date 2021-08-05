Полностью потушены пожары в приморском заповеднике "Сихотэ-Алинский"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Все природные пожары площадью 1347 га потушили в заповеднике "Сихотэ-Алинский" в Приморском крае, сообщила в четверг пресс-служба особо охраняемой природной территории.

В июле в районе бассейна реки Колумбе, на одном из самых труднодоступных участков, сухие грозы привели к возникновению четырех лесных пожаров. Такие возгорания в заповедники зафиксировали впервые за 10 лет.

Первый пожар возник 16 июля, второй, на расстоянии 40 км от первого, - 17 июля. Третий и четвертый очаги возгорания выявили 21 июля и 24 июля. В тушении пожаров принимали участие около 90 человек. Пожарные десантники за время работы в заповеднике совершили 39 спусков с вертолетов, чтобы добраться до пожаров. Им пришлось вручную сооружать минерализованные полосы.

В четверг, 5 августа, в Приморье локализовали четыре лесных пожара на площади более чем 4 тыс. га.

Между тем в Иркутской области обнаружили четыре новых лесных пожара, ликвидировали 10 очагов. По данным регионального правительства, продолжает гореть 50 пожаров на общей площади 93 тыс. 739 га. З адымление наблюдалось накануне в 82 населенных пунктах Иркутской области, в том числе в городе Усть-Илимск. Причина - дым от масштабных природных пожаров в Якутии, где зафиксировано более 170 очагов на площади около 2,5 млн га.