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Черноморский флот убрал концерт и салют из программы Дня ВМФ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Командование Черноморского флота РФ утвердило сокращенную программу праздничных мероприятий в честь Дня Военно-морского флота 25 июля в Севастополе на фоне эпидемиологической обстановки в регионе.

Вечерние мероприятия, включая концерт и салют, отменены, говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота. Военно-морской парад 25 июля состоится - его участники прошли вакцинацию от коронавируса.

"Проход кораблей и пролет авиации будет выполнен в течение 15 минут и пройдет без демонстрации боевых возможностей и выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений", - говорится в сообщении флота.

После обхода и поздравления экипажей кораблей командующий Черноморским флотом Игорь Осипов поднимется на борт крейсера "Москва", с которого проведет смотр корабельных сил и авиации флота при их прохождении и пролете над акваторией Севастопольской бухты.

16 июля пресс-служба Южного военного округа сообщила, что введены ограничения для тех, кто хочет посмотреть 25 июля парад Каспийской флотилии в Дагестане.

"Представители МВД России и Роспотребнадзора организуют проверку бланков с отрицательными ПЦР-тестами, сертификатов о вакцинации и наличия индивидуальных средств медицинской защиты - масок и перчаток. Кроме того, территория городской набережной Каспийска будет разделена на секторы, что позволит не допустить массового скопления людей и соблюсти социальную дистанцию среди зрителей", - говорилось в сообщении.

Парад кораблей, военно-спортивный праздник и праздничный салют в ознаменование Дня ВМФ будут проведены 25 июля на рейде Каспийска вблизи нового пункта базирования Каспийской флотилии.

Черноморский флот Севастополь

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