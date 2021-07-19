Авиакомпания выплатила по 100 тысяч рублей пассажирам Ан-28 после жесткой посадки

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") сообщила, что перечислила пассажирам самолета Ан-28, который аварийно сел 16 июля в Томской области по 100 тысяч рублей компенсации. Всего авиаперевозчик выплатил им 1,5 млн рублей.

Деньги пострадавшим перечислили 19 июля.

Компенсации им также обещала администрация Томской области, их размер будет зависеть от тяжести полученных травм.

Самолет, летевший из Кедрового в Томск, 16 июля пропал с радаров. На борту было 18 человек, в том числе три члена экипажа. Самолет нашли, оказалось, что у него остановились оба двигателя, он перевернулся при посадке, но все выжили. Травмы получили 11 человек, двоим потребовалась госпитализация.